Stand: 04.10.2023 06:04 Uhr Rügen: Sperrung der B196 zwischen Bergen und Binz

Auf der B196 werden ab heute am Ortsausgang Bergen in Richtung Binz die Schäden in der Fahrbahn beseitigt. Für die Dauer der Arbeiten ist eine dreitägige Vollsperrung bis Freitag geplant. Die Umleitung führt über die L29 und L301 und ist ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.10.2023 | 06:04 Uhr