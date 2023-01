Rügen: Petition gegen Tourismus-Großbauprojekte Stand: 18.01.2023 16:30 Uhr Eine Bürgerinitiative von der Insel Rügen fordert, alle großen Bauvorhaben an Deutschlands Küste zu stoppen. Mit einer Petition hat sie bislang mehr als 40.000 Unterschriften gesammelt.

Es seien mehrere Großprojekte in Mecklenburg-Vorpommern gegen die sich die Petition der Bürgerinitiative "Lebenswertes Rügen" richte, so eine Sprecherin. Etwa das geplante Mega-Ressort auf der Halbinsel Bug, die Bebauung des Südstrandes in Göhren oder die Idee eines Biotop-Hotels in Sagard. Derartige Projekte könnten das Leben der Einheimischen erschweren, heißt es in der Petition. Nicht nur, dass Dorfstrukturen verschwänden oder freie Flächen bebaut würden, auch die Infrastruktur sei überlastet. Statt Wohnungen würden Hotels gebaut, die Qualität des Tourismus nehme ab.

Unterschriften sollen an Umweltminister übergeben werden

Stattdessen wollen die Initiatoren zusammen mit den Gemeinden naturverträgliche Konzepte erarbeiten. Zudem wollen sie verhindern, dass Großprojekte durch die Länder gefördert werden. Dafür sammelt die Bürgerinitiative seit September Unterschriften. Ziel ist es, mindestens die 50.000 zu erreichen und diese voraussichtlich im Herbst an die Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu übergeben.

