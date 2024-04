Neustadt-Glewe: Alte Brauerei nach Großbrand einsturzgefährdet Stand: 17.04.2024 11:43 Uhr Der Brand in einem ehemaligen Brauereigebäude in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist gelöscht. Das leerstehende Industriegebäude in der Brauereistraße hatte am Dienstag Feuer gefangen.

Am Dienstagnachmittag ist es in Neustadt-Glewe zu einem Brand in einem ehemaligen Brauereigebäude gekommen. Das Feuer war in einem der oberen Stockwerke ausgebrochen und hatte sich über den Dachstuhl ausgebreitet. Wegen der daraus resultierenden starken Rauchentwicklung mussten der Bahnhof, sowie umliegende Straßen vorübergehend gesperrt werden. Die mehr als 100 Feuerwehrleute unter anderem aus Ludwigslust, Parchim, Neustadt-Glewe und Spornitz konnten das Feuer erst in den frühen Morgenstunden löschen. Das historische Bauwerk ist nach Polizeiangaben inzwischen einsturzgefährdet. Das Dach ist bereits eingestürzt. In den oberen zwei Geschossen stehen nur noch die Außenwände.

Brandursache unklar - Gleise noch gesperrt

Am Mittwochmittag soll entschieden werden, ob das ehemalige Brauereigebäude abgerissen werden muss. Noch ist unklar warum das Feuer ausbrach. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Es wurde auch Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung erstattet. Menschen wurden nicht verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht klar. Wie es nun weitergeht? Zunächst will das Technische Hilfswerk die noch stehenden Außenwände sichern, so dass von der einsturzgefährdeten Brandruine keine weitere Gefahr ausgeht. Dies ist unter anderem wichtig, da die Bahnstrecke zwischen Ludwigslust und Parchim nach wie vor gesperrt ist. Es besteht nämlich die Gefahr, dass das Gebäude auf die nahen Gleise stürzt. Sicher ist: Das historische Gemäuer, also die alte Brauerei, ist durch den Brand verloren. Dies bestätigte der Bürgermeister von Neustadt-Glewe, Steffen Klieme, gegenüber dem NDR. Klieme war am Morgen vor Ort und hat sich genau angesehen, was nach dem zwölfstündigen Löscheinsatz noch übrig geblieben ist.

