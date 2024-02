Rückzieher von Badenschier: Weg frei für Wohngebiet Warnitzer Feld Stand: 21.02.2024 12:19 Uhr Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hat eines seiner Wahlversprechen zurückgenommen - den Stopp des geplanten Wohngebiets "Warnitzer Feld". Das soll nun doch gebaut werden.

In der Schweriner Stadtvertretersitzung am Dienstagabend hatte Badenschier seine Beschlussvorlage für das Aus des geplanten Wohngebiets "Warnitzer Feld" zurückgezogen. Kurz nach seiner Wiederwahl als Oberbürgermeister im vergangenen Jahr hatte Badenschier noch den Stopp der Planungen für das Wohngebiet verhängt.

Hunderttausende Euro schon investiert

Badenschier wollte lieber in die Innenstadt investieren und nicht in ein weiteres Wohngebiet am Rande der Stadt. In seiner Bestrebung, den Bau des Wohngebietes zu stoppen, wurde er vom BUND unterstützt. Doch schon vor drei Monaten hatte die Mehrheit der Stadtvertretung erneut für das neue Wohngebiet gestimmt - für die Planung waren bereits mehrere hunderttausend Euro ausgegeben worden.

Ehlers: "Erwarte zügige Umsetzung"

Mit dem Rückzug des Einspruchs gegen die Planungen durch Badenschier ist der Weg nun frei für den Bau von etwa 1.000 Wohnungen im Norden Schwerins. Das Projekt soll mit einem landeseigenen Unternehmen realisiert werden, das bereits Flächen angekauft hatte. Stadtpräsident Sebastian Ehlers von der CDU sagte, er erwarte, dass jetzt zügig mit den Arbeiten begonnen werden. Seiner Meinung nach gibt es genug Menschen, die bauen wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.02.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin