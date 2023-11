Vorzeitiger Baubeginn: Neuer Chemie-Betrieb in Schwerin Stand: 10.11.2023 13:40 Uhr Mit einem symbolischen ersten Spatenstich hat die niedersächsische Firma Vink Chemicals den Neubau eines Werks in Schwerin begonnen. Im Vorfeld des vorzeitigen Baustarts gab es viel Widerspruch.

Das niedersächsische Unternehmen Vink Chemicals hat mit einem symbolischen Spatenstich vorzeitig den Bau eines neuen Werks in Schwerin begonnen. Im Gewerbegebiet Göhrener Tannen sollen Desinfektionsmittel, Konservierungsstoffe und chemische Produkte produziert werden, deren Einsatz in der Europäischen Union, aber nicht weltweit verboten sind. In den Schweriner Betrieb will das Unternehmen 33 Millionen Euro investieren, sieben Millionen Euro davon sind Fördergelder des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Baugenehmigung keine Betriebserlaubnis

Trotzzahlreicher Einwände von Umweltschützern und eines benachbarten Betriebes hat das zuständige Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt den vorgezogenen Baubeginn erlaubt. Damit sei keine Betriebserlaubnis verbunden, hieß es. Der Chemiekonzern darf vorerst Gebäude und Anlagen bauen, jedoch keine gefährlichen Stoffe lagern oder Anlagen damit befüllen. Sollte die Betriebsgenehmigung ausbleiben, müsste das Gelände in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, so ein Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommerns.

Kritiker fürchten um das Grundwasser

Das Vorhaben wird unter anderem vom Umweltverband BUND kritisiert. Für ihn war bislang nicht geklärt, ob und in welchen Zusammensetzung das Abwasser von Vink ins Grundwasser gelangt. Der BUND gehe davon aus, dass das Abwasser krebserregende sowie wassergefährdende Stoffe enthalte, so BUND-Geschäftsführerin Corinna Cwielag während einer Anhörung beim Staatlichen Amt im Juni. Auch die ausgestoßenen Emissionen seien bedenklich. Ihrer Meinung nach waren zudem die von Vink Chemicals eingereichten Antragsunterlagen "undurchsichtig".

Auch Nachbar erhob Einspruch

Die Schadstoffe in der Luft bereiten auch dem Lebensmittelkonzern Nestlé Sorgen. Nestlé betreibt ein Werk in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Vink-Chemicals-Standort. Technisch sei es aktuell nicht möglich, die ausgestoßene Luft schadstofffrei zu filtern, hieß es von dem Konzern. Die für die Klimaanlagen genutzte Luft in den Gebäuden des Kaffeeproduzenten würde ohne Nachrüstung somit verschmutzt. Vink Chemicals versicherte unterdessen, alle gesetzlichen Standards einzuhalten.

