Rostocker Kliniknannys gewinnen Deutschen Engagementpreis Stand: 03.12.2020 19:26 Uhr Der Deutsche Engagementpreis in der Kategorie Publikumspreis geht erstmalig an ein Projekt aus MV. Insgesamt 9.600 Menschen wählten die Kliniknannys von „Tommy Nicht Allein" auf den ersten Platz.

"Unglaublich, dass uns so viele Menschen unterstützt haben. Es zeigt uns, dass unsere Arbeit wichtig und richtig ist", sagt Medizinstudentin Jana David, die das Projekt aus der Taufe gehoben hat. Seit fünf Jahren sind die Nannys im Einsatz, wenn die Eltern der Kinder keine Zeit haben - und das 24 Stunden am Tag. Medizin-Studierende der Universitätsmedizin Rostock haben einen 24h/365-Telefonservice aufgebaut, der per Kurznachricht eine Einsatzabfrage bei seinen mehr als hundert Mitgliedern auslöst. Wer Zeit hat, besucht dann das Kind.

Uniklinik Rostock: Alltag kranker Kinder bunter gestalten

So würden einerseits kranke Kinder nicht allein gelassen und Familien entlastet. Andererseits könnten Studierende für die seelische und soziale Seite der Gesundheit sensibilisiert werden, hieß es. Sich Zeit nehmen für Kinder, die krank sind und ihren Alltag auf den Krankenstationen bunter gestalten - das will das Team von "Tommy Nicht Allein". Alle Ehrenamtlichen dort sind Studenten aus medizinischen oder pädagogischen Fachrichtungen. Qualifiziert für den bundesweiten Preis haben sich die Kliniknannys, weil sie den Engagementpreis bereits in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern gewonnen hatten. Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

"Die Platte lebt": Projekt schafft laut Jury Raum für Begegnungen

In der Kategorie "Generationen verbinden" erhielt der Schweriner Verein "Die Platte lebt" den mit 5.000 Euro dotierten Engagementpreis. Der Verein fördere die Stadtteilarbeit in den Schweriner Plattenbaugebieten und gebe dem sozialen und kulturellen Zusammenleben einen Ort, wie die Veranstalter mitteilten. Der Verein mache "die Platte lebens- und liebenswert, indem er Möglichkeiten zur Begegnung eröffnet, Angebote im Bereich Kultur und Bildung gestaltet, Talenten Raum gibt und den Bewohnerinnen und Bewohnern aktive Begegnungen ermöglicht".

Knapp 400 Nominierungen, 112.000 Stimmen aus dem Publikum

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement. Er wurde am Donnerstagabend von Berlin aus online verliehen. Insgesamt wurden 383 engagierte Menschen und Initiativen nominiert - sie wurden nur berücksichtigt, wenn sie zuvor bereits regionale Wettbewerbe im Bereich Ehrenamt und Engagement gewonnen hatten. An der Abstimmung über den Publikumspreis hatten mehr als 112.000 Menschen teilgenommen und ihre Stimme abgegeben. Ziel des Preises ist es, freiwilliges Engagement zu stärken und mehr Menschen dafür zu begeistern. Initiator des seit 2009 vergebenen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer sind das Bundesfamilienministerium, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

