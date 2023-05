Rostock: Wilde Verfolgungsjagd mit Quad-Fahrer

Stand: 20.05.2023 08:10 Uhr

Ein 27-jähriger Quad-Fahrer leistete sich am Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Rostock. Bei der Festnahme war er stark betrunken und wurde in Gewahrsam genommen.