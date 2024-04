Stand: 17.04.2024 17:56 Uhr Rostock: Widersprüchliche Aussagen nach mutmaßlichem Sexualdelikt

Nach einer Anzeige wegen Vergewaltigung in den Wallanlagen in Rostock gibt es nach Angaben der Polizei widersprüchliche Aussagen der möglichen Opfer. Zumindest eines der befragten Mädchen habe die Tat nicht bestätigen können. Ersten Meldungen zufolge waren die 14- und 15-Jährigen vergangene Woche von einem oder mehreren Tätern zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Ob es zu einem sexuellen Übergriff auf die zweite Geschädigte gekommen ist, sei weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei.

