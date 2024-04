Stand: 15.04.2024 16:43 Uhr Rostock: Polizei ermittelt wegen mutmaßlichen Sexualdelikts

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt wegen eines möglichen Sexualdelikts. Eine 14-Jährige hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Sie gab dabei an, sich am frühen Donnerstagabend mit zwei weiteren Mädchen in den Rostocker Wallanlagen aufgehalten zu haben. Dort trafen sie nach eigenen Angaben auf mehrere unbekannte junge Männer. In der Folge kam es durch mehrere Tatverdächtige zu sexuellen Handlungen gegenüber den Mädchen, heißt es. Diese konnten sich nach eigenen Angaben selbstständig aus der Situation befreien und fliehen. Angaben zur Nationalität der Männer machte die Polizei nicht, sie sucht nach den mutmaßlichen Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.04.2024 | 16:00 Uhr