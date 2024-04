Jugendgruppe in Rostock schlägt 17-Jährigen nieder Stand: 06.04.2024 08:00 Uhr Am Freitagabend wurde ein Jugendlicher in Rostock schwer verletzt. Andere Jugendliche hatten den 17-Jährigen angegriffen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

In Rostock ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung. Demnach hat eine Gruppe aus fünf bis sechs Jugendlichen gegen 21 Uhr in den Wallanlagen am Kröpeliner Tor einen 17-jährigen Deutschen unter anderem mit einem Baseballschläger attakiert. Er wurde mit Kopfverletzungen in die Universitätsklinik gebracht.

Täter nicht gefasst

Die Täter flüchteten, eine unmittelbar eingeleitet Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittler haben Spuren gesichert. Zu den Hintergründen der Tat ist derzeit noch nichts bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.04.2024 | 08:00 Uhr