Rostock: Verletzte nach Unfall mit Straßenbahn

In Rostock ist am Vormittag ein Autotransporter mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Etwa 25 Fahrgäste der Tram erlitten nach Angaben der Polizei meist Schnittwunden durch gesplitterte Fensterscheiben. Sie wurden mit einem Bus der Rostocker Straßenbahn AG vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sind alle Betroffenen leicht verletzt, ein Fahrgast soll einen Schlüsselbeinbruch erlitten haben.

Vorfahrtfehler des Lasters vermutet

Ersten Angaben zufolge wollte der Lasterfahrer offenbar in der Nähe der Vorpommernbrücke abbiegen oder wenden und beachtete dabei die Straßenbahn nicht. Eine genaue Ursache steht aber noch nicht fest. Die Straßenbahn wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt, viele Scheiben zersplitterten. Auch der Auto-Transporter trug Schäden an der Front davon. Anschließend kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen L22 am Strande. Die wichtige Ost-West-Verbindung durch Rostock musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

