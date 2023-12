Stand: 31.12.2023 07:56 Uhr Rostock: Seawolves unterliegen Rasta Vechta nach Verlängerung

Nach drei Siegen in Folge haben die Rostock Seawolves ihr letztes Spiel des Jahres in der Basketball Bundesliga verloren. Trotz langer Führung musste sich die Mannschaft auswärts bei Rasta Vechta nach Verlängerung noch mit 81 zu 85 (13:16, 21:24, 21:25, 23:13, 7:3) geschlagen geben. Der Aufsteiger Vechta hat damit den neunten Sieg der Saison geholt. Bester Werfer auf Seiten der Gastgeber war Richmond Aririguzoh mit 21 Zählern, für die Rostocker erzielte Tyler Nelson 17 Punkte. Die Rostocker stehen auf dem zehnten Platz in der Bundesligatabelle.

