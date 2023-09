Stand: 23.09.2023 20:10 Uhr Rostock: Protesttag für mehr Geld für Bildung

Rund 160 Menschen haben sich am Sonnabend in Rostock zu einem Protestmarsch versammelt. Ihre Forderung: Ein Bildungssondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für mehr Lehrkräfte, für Schulsanierungen sowie Neubauten. An vielen Schulen und Kitas im Land fehle das Geld für mehr Personal, hieß es. Der Fokus des bundesweiten Protesttags "Bildungswende JETZT!" liegt auf Lehrkräften und Erziehern - in Mecklenburg-Vorpommern umfasst das Bündnis aber auch die Studierendenschaft der Universität Rostock. Um künftig wieder mehr junge Leute für den Lehrerberuf zu begeistern, fordert sie eine höhere Ausbildungsqualität und mehr Praxis für Lehramtsstudierende.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.09.2023 | 20:00 Uhr