Stand: 03.03.2024 18:07 Uhr Rostock: Ostseemesse geht mit Besucherrekord zu Ende

In Rostock ist die Ostseemesse mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Wie die Veranstalter mitteilten, kamen in den vergangenen fünf Tagen rund 45.000 Besucher zu der Verbrauchermesse, um sich über neueste Trends und Produkte zu informieren. Das waren knapp 2.000 Besucher mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr waren mehr als 200 Aussteller aus elf Nationen bei der Ostseemesse vertreten. Besuchermagnet waren zum Beispiel ein Käsestand aus Hamburg, bei dem an den Messetagen insgesamt um die 10.000 Kilogramm Käse verkauft wurden, sowie eine Blumenschau mit mehr als 11.000 Blühpflanzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock