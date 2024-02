Ostseemesse Rostock: Regionale Aussteller und ein Hauch Frankreich Stand: 28.02.2024 13:30 Uhr Am Mittwoch ist in Rostock die Ostseemesse gestartet. Sie ist laut Veranstalter die größte Einkaufs- und Erlebnismesse Mecklenburg-Vorpommerns und lockt noch bis zum 3. März mit über 200 internationalen und regionalen Ausstellern.

Die Besucher erwartet in diesem Jahr vor allem ein Hauch von Frankreich, denn die diesjährige Blumenschau steht unter dem Motto "Bonjour Frankreich"". Auf etwa 1.000 Quadratmetern soll es etwa eine Nachbildung des Eiffelturms und olympische Ringe mit je zwei Metern Durchmesser geben, denn in Paris finden in diesem Jahr die Olympischen Spiele statt. Der Veranstalter rechnet auch in diesem Jahr mit Zehntausenden Besuchern.

Regionale Aussteller aus Vorpommern stellen Neuheiten vor

Fünf regionale Aussteller aus Vorpommern sind in diesem Jahr mit ihren Produkten bei der OstseeMesse in Rostock vertreten. Aus Vorpommern mit dabei sind die Kräutergarten Pommernland eG aus Lassan, die Ostseemühle und die Salzmanufaktur beide aus Trinwillershagen, BoddenLandEis aus Kemnitz bei Greifswald und die Ostsee Probiotika GmbH aus Stralsund. Auch der Verband der Gartenfreunde in Rostock ist wieder vor Ort und informiert beispielsweise über Bienenhaltung und naturnahes Gärtnern. Darüber hinaus ist auch die Land- und Ernährungswirtschaft aus Mecklenburg-Vorpommern stark vertreten - kleine Manufakturen und Höfe stellen sich und ihre Produkte vor.

Showküche, Live-Musik und Blumenschau

In der Showküche "Kieken und Köpen" werden die regionalen Produkte direkt verarbeitet. Außerdem können Produkte wie Öle, Nudeln, Senf oder Salz aus der Region entdeckt und gekauft werden. Und traditionell in den fünf Tagen Ostseemesse auch für Unterhaltung gesorgt: Neben Tanz, Live-Musik und Bühnenprogramm - unter anderem von den NDR 1 Radio MV Moderatoren Stefan Kuna, Nils Söhrens und Telefonspaßvogel Leif Tennemann präsentiert - gibt es Modenschauen, einen Kunsthandwerkermarkt und kreative Floristenwettbewerbe. Der NDR MV ist auch in diesem Jahr Medienpartner. Im vergangenen Jahr hatte sich die Ostseemesse nach zweijähriger Coronapause mit mehr als 43.000 Besuchern zurückgemeldet.

