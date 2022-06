Stand: 30.06.2022 16:15 Uhr Rostock: OB-Wahl-Termin soll kommende Woche festgelegt werden

Die Rostocker Bürgerschaft kommt am kommenden Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Stadtabgeordneten werden laut Tagesordnung den Termin zur Neuwahl einer Oberbürgermeisterin oder eines Oberbürgermeisters festlegen. Formal wird dann auch das Beamtenverhältnis mit Claus Ruhe Madsen beendet. Er ist seit dem gestrigen Mittwoch Wirtschaftsminister in Kiel. In Rostock hat derweil der stellvertretende Oberbürgermeister Chris Müller von Wrycz Rekowski die Amtsgeschäfte übernommen. | 30.06.2022 16:14

