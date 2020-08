Stand: 10.08.2020 17:59 Uhr

Rostock: Mit Armbrust gegen Lärmbelästigung

Mit einem Schuss von einer Armbrust hat sich ein 54-jähriger Bootsbesitzer in Rostock gegen zu laute Musik auf einem Nachbarboot wehren wollen. Wie die Polizei berichtete, fühlte er sich am Samstagabend in der Marina offensichtlich von der Musik und den Personen so gestört, dass er auf eine Frau auf dem anderen Boot schoss. Der Pfeil verfehlte die 48-Jährige und flog ins Wasser. Die alarmierte Polizei fand bei der Durchsuchung des Bootes die Armbrust sowie zahlreiches Zubehör. Gegen den Schützen wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. | 10.08.2020 17:59