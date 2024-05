Stand: 08.05.2024 17:12 Uhr Rostock: Medienkompetenz-Preis auf FiSH Filmfestival verliehen

In Rostock ist das Filmfestival FiSH gestartet. Zur Eröffnung wurden acht Kinder- und Jugendprojekte mit dem Medienkompetenz-Preis ausgezeichnet. Die Preisträger kommen unter anderem aus Schwerin, Trebbow, Waren und Rostock. Das erste Mal gab es bei dem Preis keinen Hauptsieger. Alle Auszeichnungen wurden jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro verbunden. Auf diese Weise wolle man alle Finalisten ebenbürtig ehren, so eine Sprecherin. Der Medienkompetenz-Preis wird von der Medienanstalt MV vergeben und würdigt eine innovative und nachhaltige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

