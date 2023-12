Stand: 04.12.2023 16:28 Uhr Rostock: Kein UNESCO-Weltkulturerbe-Status für Astronomische Uhr

Die Astronomische Uhr in der Rostocker St.-Marienkirche wird nicht UNSECO-Weltkulturerbe. Die Kulturministerkonferenz der Länder hat heute entschieden, dass die monumentale Uhr nicht auf die Vorschlagsliste der UNSECO für 2024 kommt. Grundlage war ein Votum unabhängiger Gutachter. Bereits seit mehreren Jahren hatte der Verein "Astronomische Uhr von 1472" die Bewerbung vorbereitet. Die Bedeutung der Uhr werde durch diese Entscheidung keineswegs geschmälert, kommentierte Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD). "Die Astronomische Uhr in Rostock ist ein magischer Anziehungsort für die Besucherinnen und Besucher der Stadt. Die historische und kulturelle Bedeutung dieses Kulturschatzes ist unangefochten groß", so Martin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.12.2023 | 17:30 Uhr