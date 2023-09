Stand: 07.09.2023 14:50 Uhr Rostock: Jobmesse im Ostseestadion gestartet

Im Rostocker Ostseestadion hat die Jobmesse begonnen. Mehr als achtzig regionale und internationale Aussteller sind dabei. Die Messe richtet sich nicht nur an Schulabsolventinnen und -absolventen, sondern an alle, die ihren Job wechseln oder sich weiterbilden möchten, so die Veranstalter. Besonders in der Hotellerie, Gastronomie und im Verkauf sind Ausbildungsplätze frei: Laut der Agentur für Arbeit waren Ende August über 3.000 Plätze in Mecklenburg-Vorpommern nicht besetzt. Besonders angehende Verkäuferinnen und Verkäufer und Kaufmänner und- frauen im Einzelhandel werden gesucht. Ebenso Logistikfachkräfte und Köchinnen und Köche. Insgesamt sind aber über 600 Ausbildungsstellen mehr besetzt als im Vorjahr. Etwa 1400 Bewerberinnen und -bewerber suchen derzeit noch eine passende Stelle.

