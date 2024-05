Stand: 24.05.2024 09:06 Uhr Rostock: Gruppe von Menschen verfolgt und verletzt Mann

Bis zu dreißig Personen sollen am Donnerstagabend einen 26-Jährigen in Rostock verfolgt und angegriffen haben. Die Polizei hat mehrere Anzeigen aufgenommen. Die Gruppe hatte den 26-jährigen Deutschen nach Angaben der Beamten im Stadtteil Lichtenhagen vor sich hergetrieben. Von einigen soll er dabei geschlagen und getreten worden sein. Eine Zeugin versuchte, den Mann aus der Situation zu befreien und fuhr mit ihrem Auto an die Szene heran. Dabei verletzte sie einen 15-jährigen Angreifer leicht. Gegen die Fahrerin wird nun ermittelt - auch, weil sie versucht haben soll, den 26-Jährigen noch vor den ankommenden Polizisten zu schützen. Von den Angreifern konnten noch zwei jugendliche Deutsche vor Ort festgestellt werden. Hintergrund für den Angriff könnten Anschuldigungen in sozialen Medien sein: Der Angegriffene habe junge Leute in Ribnitz-Damgarten belästigt. Ob an diesen Vorwürfen etwas dran ist- dazu wird noch ermittelt, so die Polizei.

