Rassistische Gewalt und Hetze in MV: Vorfälle in Schwerin und Penkun Stand: 16.06.2024 07:00 Uhr Nach mehreren rassistischen Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag ist es am Sonnabend erneut zu mutmaßlich fremdenfeindlich motivierter Gewalt gekommen - in Pasewalk. In Schwerin zeigten mehrere Menschen den Hitlergruß.

Am Sonnabend hat es in Mecklenburg-Vorpommern erneut mehrere volksverhetzende, beziehungsweise rassistische Vorfälle gegeben. In Schwerin haben sich - so der Hinweis einer Zeugin gegenüber der Polizei - etwa 20 Personen auf der Schlossbrücke versammelt und dort oberkörperfrei den Hitlergruß gezeigt. Eine Frau aus der Gruppe soll Aufnahmen davon gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. In Penkun bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) sollen rund sieben Personen einen 24-jährigen Deutschen geschlagen haben, der laut Polizei "ein südländisches Aussehen" hat.

Vor Angriff in Penkun: Fremdenfeindliche Parolen

Zu dem Angriff in Penkun soll es in der Nacht zu Sonnabend während einer Veranstaltung auf dem Festgelände gekommen sein. Der Geschädigte wurde im Gesicht verletzt und meldete sich selbst per Notruf bei der Polizei. Der den Angaben nach stark alkoholisierte 24-Jährige konnte keine weiteren Angaben machen. Er sei von Rettungskräften erstversorgt worden, dann aber ohne weitere Behandlung mit seiner Begleiterin nach Hause gegangen. Die 23-Jährige habe am folgenden Abend erst die Polizei darüber informiert, dass die Verletzungen ihres Freundes schwerwiegender seien als zunächst angenommen und er mit Brüchen an Fingern und Nase im Krankenhaus liege. Sie berichtete außerdem, dass bei dem Fest in der vorigen Nacht einige Personen den Text "Ausländer raus - Deutschland den Deutschen" zu dem Lied L'Amour toujours gesungen hätten. Die Polizei schließt einen Zusammenhang des Angriffs mit dem Grölen der Parolen nicht aus. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Eskalierende rechtsmotivierte Gewalt in MV

Die Vorfälle vom Sonnabend setzen eine Serie fremdenfeindlich motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern fort. Erst am Freitag war es zu einem gewaltvollen Angriff auf zwei ghanaische Mädchen in Grevesmühlen gekommen. In Neubrandenburg hatten Unbekannte fremdenfeindliche Parolen gebrüllt, ebenso in Rostock-Warnemünde. In der Hansestadt attackierten die Tatverdächtigen außerdem Polizeibeamte, es kam zu einem größeren Einsatz.

