Rostock: Grundstücksverkäufe für Theaterneubau beschlossen Stand: 07.12.2023 06:45 Uhr Die Rostocker Bürgerschaft hat die Weichen für den Verkauf städtischer Grundstücke zur Finanzierung des Volkstheater-Neubaus gestellt. Eines von 18 Objekten ist das ehemalige Best Western Hotel in Warnemünde.

Um den lange geplanten Theaterneubau finanzieren zu können, will die Stadt Rostock Grundstücke verkaufen. Das beschloss die Bürgerschaft am Mittwochabend nach langer Debatte. Das bekannteste und auch teuerste Grundstück ist dabei das Best Western Hotel gleich hinter der Düne in Warnemünde. Auch das derzeitige Theater in der Doberaner Straße soll für den Neubau verkauft werden.

Gesamterlös von 120 Millionen Euro

Insgesamt stehen 18 Grundstücke auf der Liste. Senator Steffen Bockhahn (parteilos) sagte, die Liegenschaften sollten zügig verkauft werden, aber es müssten keine Notverkäufe getätigt werden. Die Stadt werde bei guten Angeboten reagieren. Rostock hofft auf etwa 120 Millionen Euro. 34,5 Millionen davon werden in den Eigenanteil für den Bau des Volkstheaters investiert.

Weiterer Beschluss für Verkauf nötig

Die Debatte über den Grundstücksverkauf war auch deshalb so emotional, weil ein alter Bürgerschaftsbeschluss aufgehoben werden musste, der vorsah, dass die Stadt lediglich Erbbaurechte vergeben und die Grundstücke behalten sollte. Im Falle eines geplanten Verkaufs muss für jedes einzelne Grundstück ein weiterer Beschluss erfolgen.

Weitere Informationen Theaterneubau in Rostock: Planungen laufen weiter Der Theaterneubau in Rostock soll kommen, wird aber teurer. Das beschloss die Rostocker Bürgerschaft am Mittwochabend. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.12.2023 | 07:00 Uhr