Stand: 07.05.2024 07:03 Uhr Rostock: Fünf Fahrzeugbrände in der Nacht - 50.000 Euro Schaden

Gleich Fünf Fahrzeuge sind in der Nacht in Rostock durch Brände beschädigt oder zerstört worden. So hatte laut Polizei ein geparktes Auto im Stadtteil Groß Klein Feuer gefangen und die Flammen dann auf einen zweiten Wagen übergegriffen. Zwei Stunden später brannten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Toitenwinkel zwei Autos, ein weiteres wurde beschädigt. Auch ein Unterstand für Einkaufswagen brannte. Der Schaden wird auf insgesamt 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht nun dem Verdacht der Brandstiftung nach. Ob es einen Zusammenhang der Fälle gibt, beziehungsweise zu anderen Fahrzeugbränden in Rostock in den vergangenen Monaten, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.05.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock