Ronya Othmann erhält Usedomer Literaturpreis für Debütroman

Für die Beschreibung einer deutsch-jesidischen Familiengeschichte in ihrem Debütroman erhält die Autorin Ronya Othmann den diesjährigen Usedomer Literaturpreis. Zur Auszeichnung hieß es von der Jury, Othmann schreibe in ihrem Debütroman "in einer wunderbar zurückhaltenden Sprache von einer emotionalen Meisterleistung, nämlich von der existentiellen Herausforderung, die Menschen zwischen zwei Kulturen stemmen müssen." Der 31-Jährigen soll der Preis im April im Rahmen der Usedomer Literaturtage verliehen werden. Die Organisatoren kündigten am Mittwoch für dieses Jahr auch den Literaturnobelpreisträger Jon Fosse, die Usedomer Literaturpreisträgerinnen Joanna Bator und Tanya Maljartschuk sowie den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck an.

