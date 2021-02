Revisionsprozess Mordfall Leonie: Lebenslange Haft gefordert Stand: 15.02.2021 16:08 Uhr Im Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus dem vorpommerschen Torgelow, hat die Staatsanwaltschaft erneut eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Leonies Stiefvater habe den Mord deshalb begangen, damit nicht herauskomme, dass er Leonie zuvor schwer misshandelt hatte, heißt es.

Für die Anklagebehörde komme auch ein Mord aus niederen Beweggründen in Betracht, sagte Staatsanwalt Bernd Bethke in seinem Plädoyer. Demnach habe der Angeklagte eine negative Grundeinstellung zu beiden Stiefkindern gehabt und seine Machtstellung innerhalb der Familie mit Gewalt durchsetzen wollen. Zudem habe sich der 29-Jährige der Körperverletzung mit Todesfolge und der schweren Misshandlung Schutzbefohlener schuldig gemacht, auch bei Leonies Bruder. Einer der beiden Verteidiger erklärte in seinem Schlussvortrag, dass der Angeklagte Leonie nicht töten wollte, sondern bei der kindlichen Erziehung lediglich zu hart zugeschlagen habe. Deshalb solle er insgesamt zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt werden. Das Urteil soll am 25. Februar verkündet werden.

BGH hob Urteil in Teilen auf

Eigentlich war für den heutigen Verhandlungstag eine Stellungsnahme des 29-jährigen Angeklagten angekündigt. Am Vormittag wurden zwei Gutachter gehört, um das Motiv des Angeklagten besser einschätzen zu können und zu klären, ob der Angeklagte wirklich geplant hatte, Leonie zu töten. Wegen dieser Frage hatte der Bundesgerichtshof (BGH) das erste Urteil in Teilen aufgehoben. Das Landgericht Neubrandenburg muss am Ende feststellen, ob es bei der bisherigen Strafe - lebenslängliche Haft - bleibt oder ob die Strafe milder ausfallen muss.

Sechsjährige starb nach Bestrafung durch Stiefvater

Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Familie in Torgelow gefunden worden. Der Stiefvater gab damals an, das Mädchen sei eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt und später an den Verletzungen gestorben. Das Gericht folgte dem nicht. Nach Einschätzung der Richter hatte die Mutter vor Gericht glaubhaft geschildert, wie Leonie und ihr damals zwei Jahre alter Bruder mehrfach vom Stiefvater misshandelt worden waren. Zuletzt sei die Sechsjährige Opfer einer Bestrafungsaktion des Mannes geworden, hatte der Richter erklärt.

