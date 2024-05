Stand: 05.05.2024 07:42 Uhr Rerik: Zwei 18-Jährige aus Salzhaff gerettet

Im Salzhaff bei Rerik ist am Samstag Abend die Suche nach zwei 18-Jährigen gut ausgegangen. Laut Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger DGZRS hatten sich die jungen Männer am Nachmittag vom Campingplatz Peplow aus in Neoprenanzügen zum Schwimmen ins zehn Grad kalte Salzhaff aufgemacht. Als sie nicht zu einem Treffen erschienen, alarmierten Freunde die Rettungskräfte. An der Suche waren Rettungsboote, Rettungshubschrauber sowie Feuerwehr und Polizei beteiligt.

