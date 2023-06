Regenfakten vom Wetterstudio Hiddensee

Das Gefühl trügt ein wenig, denn die Trockenheit setzte erst im Mai ein. Der März brachte 120 bis 160 Prozent Niederschlag vom Mittelwert, der April auch in weiten Landesteilen etwas über 100 Prozent, an der Küste schon teilweise weniger. Im Mai war es dann erheblich anders, meist zwischen 3 und 30 Prozent des Mittelwertes.

Die Wetterlage hat sich im beginnenden Frühling immer mehr zu einer sogenannten „Blockadelage“ umgestellt. Das heißt, dass sich auf dem Atlantik ein kräftiges Hoch etabliert hat, wo gewöhnlich Tiefs liegen, die uns mit feuchter Atlantikluft versorgen und wechselhafte Witterung zur Folge haben, wo es immer wieder regnet. Das Hoch verhindert dies und lenkt stattdessen trockenere Luft aus Skandinavien und Osteuropa zu uns, oft Polarluft, die wenig Feuchtigkeit enthält.

Regional gab es zuletzt am 23. Mai 2023 kräftige Regenfälle. In Roggenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte fiel knapp 21 l/m² Niederschlag, aber es gab auch viele Orte, an denen es trocken blieb. Das ist typisch für Schauerwetter. Aktuell wurden nur in Marnitz am 8. Juni 2023 magere 2,1 l/m2 gemessen.

Am meisten geregnet hat es in Parchim mit 282 l/m², gefolgt von Marnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit 279 l/m² und Krakow am See (Landkreis Rostock) mit 276 l/m². Am wenigsten geregnet hat es bislang in Neetzow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) 147 l/m² und ca. 165 l/m² auf Hiddensee und Poel. Grob gesagt war der Westen und Südwesten Mecklenburgs in Sachen Niederschlag bevorzugt, Ausnahme ist hier die Küste, etwa von Poel bis Vorpommern und Ostmecklenburg hatte weniger Niederschlag.

Hier beziehe ich mich zunächst auf Schwerin, weil es die längste Klimareihe hat und durchaus repräsentativ für MV steht, besonders für das Binnenland. In dieser Reihe liegt 2023, betrachtet man die Monate Januar bis Juni mit 255 l/m² auf Platz 82 von 128 Jahren. Die Eckdaten: trockenstes erstes Halbjahr (Platz 128) war 1942 mit 145 l/m². Am nassesten (Platz 1) war es 1983 mit 446 l/m². Da der Juni 2023 ja noch nicht zu Ende ist, kann sich der Platz noch verbessern, in Richtung nass. Für die Küste exemplarisch Putbus, auch mit langer Messreihe: Hier war 2007 (Platz 1) das nasseste erste Halbjahr mit 459 l/m², das trockenste das Jahr 1871 mit 147 l/m². 2023 liegt in dieser Messreihe gerade auf Platz 87 von 131.

Da es bis in den April hinein einen leichten Überschuss gab, ist das Defizit nicht besonders groß, es liegt bei 30 l/m² im Flächenmittel.