Regenbogencamp in Prerow: Betreiber schließt den Platz Stand: 16.01.2025 17:39 Uhr Der Betreiber des Regenbogencamps in Prerow hat angekündigt, den Platz zu schließen. Ein Betrieb sei nicht mehr möglich, weil zum Beispiel Strom und Wasser im Laufe der Woche abgestellt werden sollen.

Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Regenbogen AG den Campingplatz in diesem Jahr nicht vollständig weiter betreiben darf. Das teilten das Umweltministerium und die Stiftung Umwelt und Naturschutz mit. Eine zuvor ausgehandelte Vereinbarung für einen vollständigen Weiterbetrieb in 2025 war somit hinfällig. Die Regenbogen AG muss demnach zwei Flurstücke räumen. Im Wesentlichen sind das Sand-, Strand- und Dünenflächen.

Betrieb wird im Laufe der Woche eingestellt

In Reaktion auf die Räumungsklagen des Landes schließt die Regenbogen AG jetzt die Sanitäranlagen, stellt die Müllentsorgung ein sowie Strom und Wasser ab. Auf der aktuellen Basis sei der Campingbetrieb nicht möglich, heißt es von der Regenbogen AG. Auch Parkplätze würden geschlossen und die Schrankenkarten deaktiviert. Der Campingplatz bleibe somit bis zur Räumung geschlossen. Wohnwagen könnten allerdings ohne weitere Kosten bis zur Räumung stehen bleiben, heißt es in einer Mitteilung an die Dauercamper.

Neuer Pächter wurde in Auswahlverfahren bestimmt

Die Regenbogen AG hatte den Dünen-Campingplatz seit 30 Jahren betrieben. Der Pachtvertrag war am 31. Dezember 2023 ausgelaufen, wogegen sich die Regenbogen AG juristisch zu wehren versucht hat. Die Stiftung Umwelt- und Naturschutz hatte unterdessen im Sommer 2023 nach einem neuen Pächter Ausschau gehalten. Ein Auswahlgremium prüfte vier Konzepte, den Zuschlag bekam das Hamburger Unternehmen Camper´s Friend.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen