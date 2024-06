Stand: 03.06.2024 16:33 Uhr Regenbogencamp Prerow: Keine Einigung vor Gericht

Der Streit um den Dünen-Campingplatz in Prerow geht weiter. Das Land als Eigentümer der Fläche und der Betreiber konnten sich am Montag vor Gericht nicht einigen. Am 28. Juni will der Richter nun entscheiden. Es geht darum, ob der Pachtvertrag zwischen dem Betreiber, der Regenbogen AG, und dem Land gültig ist. Das Land hatte ihn Ende des vergangenen Jahres gekündigt. Die Regenbogen AG sagt jedoch, er laufe noch bis 2042. Sie verlangt deshalb Entschädigungszahlungen, unter anderem für die Investitionen auf dem Campingplatz.

