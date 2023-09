Stand: 14.09.2023 06:37 Uhr Rattey: Norddeutschlands größtes Weingut beginnt Ernte

Die Winzer in Rattey bei Woldegk erwarten eine qualitativ überdurchschnittlich gute Ernte. Dieses Jahr habe vieles gepasst, so Weingutleiter Stefan Schmidt. Als die Beeren Ende Juni im Wachstum waren, hat es viel und gut verteilt geregnet. In den vergangenen Wochen sorgte der Sonnenschein für hohe Oechsle-Grade und ein gutes Mostgewicht. Zum ersten Mal kommt in Rattey ein Maschine an den mittlerweile 150.000 Rebstöcken zum Einsatz. Die Ernte sei nicht mehr allein per per Hand machbar, so Schmidt. Was 15 Leute an einem Tag ernten, schaffe die Maschine in knapp anderthalb Stunden. Die Ratteyer Winzer rechnen in den kommenden zwei Monaten mit einem Ertrag von bis zu 70.000 Litern Weiß-, Rosé- und Rotwein - so viel wie noch nie.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.09.2023 | 07:30 Uhr