Schulstart für fast 15.000 Erstklässler in MV Stand: 26.08.2023 06:30 Uhr Für die Schulanfänger in Mecklenburg-Vorpommern öffnen sich heute erstmals die Türen zu ihren Klassenzimmern. Bei den traditionellen Einschulungsfeiern werden sie heute mit ihren Familien feierlich begrüßt.

Zum neuen Schuljahr werden heute 14.900 Mädchen und Jungen in Mecklenburg-Vorpommern eingeschult - rund einhundert mehr als im vergangenen Jahr. Erstmals konnten die Grundschulen wählen, ob sie zum Ende der Sommerferien einschulen oder am Ende der ersten Schulwoche. 13 Schulen nutzen das und feiern die Einschulung ihrer Erstklässler am kommenden Freitag oder Sonnabend. Die erste Schulwoche können die Grundschulen als Willkommenswoche organisieren, damit die Kinder die Schule und den Schulalltag in Ruhe kennenlernen.

Schulstart am Montag

Das neue Schuljahr beginnt am Montag. Dann kehren mehr als 164.600 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer an die allgemeinbildenden Schulen im Land zurück.

