Eltern klagen nach Tod ihres Babys - BGH fordert Gutachten Stand: 15.05.2025 11:41 Uhr Im Januar 2017 ruft eine schwangere Frau wegen starken Schmerzen den Rettungsdienst, dieser schickt nicht sofort einen Notarzt. Das Kind kommt mit erheblichen Gesundheitsproblemen zur Welt und stirbt ein Jahr später an den Folgen.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) hat am Donnerstag die Klage eines Elternpaares aus Nordwestmecklenburg wegen eines Rettungseinsatzes und möglicher Versäumnisse von Rettungsleitstellen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein verhandelt. Nach dem Tod ihres Kleinkindes hatten die Eltern durch mehrere Instanzen wegen des Vorwurfes der Amtshaftung und gegen mehrere Kreise und Städte geklagt. Der BGH hat den Fall nun an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Nach Ansicht der Richter in Karlsruhe hätte das Berufungsgericht ein Sachverständigengutachten einholen müssen, um zu klären, ob der Notruf der Eltern es erfordert hätte, sofort einen Rettungswagen loszuschicken.

Notruf wurde mehrfach weitergeleitet

Im Januar 2017 hatte das Paar den Notruf gewählt, weil die werdende Mutter einen Monat vor dem Geburtstermin unter starken Schmerzen litt und ins Krankenhaus musste. Der Notruf wurde mehrfach weitergeleitet, denn der Rettungsdienst in der Region deckt teilweise beide Bundesländer ab. Der Notruf ging deshalb zunächst bei der Rettungsleitstelle Bad Oldesloe ein, die ihn an die Leitstelle Schwerin weiterreichte. Aus Schwerin ging der Notfall nach Lübeck, deren Leitstelle schließlich einen Rettungswagen schickt.

Baby stirbt an den Folgeschäden der Geburt

Die Frau brach schließlich zusammen und kommt anderthalb Stunden nach dem Notruf in die Lübecker Uniklinik. Das Baby kam dort per Notkaiserschnitt zur Welt. Wie die Ärzte berichteten, hatte das Baby im Bauch schon zuvor zu wenig Sauerstoff bekommen und kam mit erheblichen Gesundheitsproblemen zur Welt. Das Kind starb gut ein Jahr später an den Folgeschäden.

Eltern klagen gegen Kreise und Städte in MV und SH

Weil sich die Hilfe damals durch die lange Meldekette verzögert habe, sprechen die klagenden Eltern von Amtspflichtverletzung. Die Eltern zogen gegen in den vergangenen acht Jahren gegen insgesamt fünf Landkreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vor Gericht. Sie werfen unter anderem dem Landkreis Nordwestmecklenburg und der Stadt Lübeck vor, nicht sofort einen Notarzt losgeschickt zu haben. Sie kritisieren außerdem, dass beim Austausch zwischen den Leitstellen Informationen verloren gegangen seien. Damit hätten nach Ansicht der Eltern die Kreise und Städte ihre Amtspflichten verletzt. Sie fordern Schadenersatz und Schmerzensgeld, waren damit aber bereits in Vorinstanzen gescheitert. Das Oberlandesgericht Schleswig sah 2023 keine Versäumnisse seitens der Leitstellen. Auch die Weiterleitung des Notrufes wurde vom Gericht damals nicht beanstandet und habe den "Schaden" nicht verursacht.

