Public Viewing zur EM 2024: Fußball-Strand, Bars und mehr in MV Stand: 24.06.2024 10:00 Uhr Am Sonntag traf die deutsche Nationalmannschaft um 21 Uhr auf die Schweiz. Das letzte EM-Gruppenspiel wurde an zahlreichen Orten in Mecklenburg-Vorpommern öffentlich übertragen - zum Beispiel am Fußball-Strand in Heringsdorf.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 begeistert Deutschland. Die DFB-Elf unter Trainer Julian Nagelsmann ist nach den Siegen über Schottland und Ungarn bereits für das Achtelfinale qualifiziert - am Sonntagabend stand nun das Spiel gegen die Schweiz auf dem Programm. Wer in Frankfurt nicht live dabei sein konnte, hatte in Mecklenburg-Vorpommern einige attraktive Möglichkeiten, auch diese Partie live auf großen Leinwänden zu verfolgen.

Weitere Informationen 1 Min Tierisches EM-Orakel: Spielprognose von Ziegenbock Friedrich Der Ziegenbock von Stefan Kuna mit einer weiteren Eimer-Vorhersage - heute zum kommenden EM Gruppenspiel gegen Ungarn. 1 Min

Talks, Musik und LED-Videowand am EM-Fußball-Strand auf Usedom

So etwa am EM-Fußball-Strand in Heringsdorf auf Usedom. Alle Spiele der EM werden dort bis zum 14. Juli übertragen - auf einer 32 Quadratmeter großen LED-Videowand. Live-Berichterstattung, begleitende Talk- und Expertenrunden sowie Musik und Events runden das Public Viewing ab. Zum Auftaktspiel gegen Schottland und beim 2:0-Erfolg über Ungarn war der EM-Fußball-Strand bereits sehr gut besucht - rund 2.500 Fans fieberten mit. Auch zum dritten Deutschlandspiel werden wieder viele Zuschauer erwartet - mittendrin ist wieder NDR Sportreporter Steffen Baxalary.

Videos 6 Min EM 2024: Public Viewing in Mecklenburg-Vorpommern Ob am EM-Fußballstrand auf Usedom oder auf großer Leinwand in Parchim - hier wird das Auftaktspiel in MV gezeigt. 6 Min

Rostock und Umgebung: Mit bis zu 3.000 Fans in Warnemünde jubeln

Auch bei der Wal-Strandbar in Warnemünde gibt es eine große Tribüne direkt am Strand, wo die EM-Spiele gezeigt werden. Bis zu 3.000 Menschen können die Partien dort gemeinsam verfolgen. Bei schlechtem Wetter kann in ein Zelt ausgewichen werden, in das allerdings nur 400 Leute passen. Der Eintritt ist frei. Auch im Studentenkeller in Rostock werden die Spiele gezeigt - entweder im Innenhof oder im Keller. In Graal-Müritz können Fans Spiele etwa in der Strandbar Lono Surf verfolgen, in Güstrow in der Fantasy Sportsbar. Und in Parchim? Auf der überdachten Tribüne im Stadion am See können bis zu 600 Leute die Aktionen von Toni Kroos & Co. verfolgen.

Deutschland gegen Schweiz live in Scheune, Biergarten oder Hafen

Fans aus der Feldberger Seenlandschaft konnten sich wieder in der Alten Scheune in Carwitz zusammenfinden, dort gab es einen Biergarten. Auch in der Hochschule Neubrandenburg war das Spiel zu sehen. In Waren werden alle Deutschlandspiele auch in der Marina Eldenburg gezeigt. Im Hafen Wesenberg wurde das Duell Deutschland gegen die Schweiz im Biergarten präsentiert.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 19.06.2024 | 19:30 Uhr