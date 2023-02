Prozess um Axt-Angriff: Angeklagter schweigt Stand: 14.02.2023 12:50 Uhr Vor dem Landgericht Neubrandenburg hat der Prozess um eine Axt-Attacke begonnen. Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Der Fall hatte im vergangenen September in Neubrandenburg für Aufregung gesorgt, weil die Polizei gemeldet hatte, der Mann sei mit einer Axt in der Stadt unterwegs. Die Sicherheitsbehörden hatten öffentlich vor ihm gewarnt und waren mit mehreren Hubschraubern im Einsatz. Dem Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Am ersten Verhandlungstag machte der Angeklagte keine Angaben.

Opfer bei Abwehr verletzt

Laut Anklage hatte der 43-Jährige bei einem Bekannten geklingelt und dann mit einer 55 Zentimeter langen Axt auf den Mann gezielt. Der 25-Jährige konnte die Schläge mit dem Arm abwehren und erlitt dabei eine Schürfwunde und Prellungen am Arm. Der Beschuldigte hatte sich später widerstandslos festnehmen lassen. Er sitzt in Untersuchungshaft und habe die Vorwürfe bisher bestritten, hieß es. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil soll Anfang März fallen.

Weitere Informationen Neubrandenburg: Nach Axt-Angriff - Haftbefehl erlassen Der Verdächtige soll am Freitag mit einer Axt auf einen anderen Mann losgegangen sein. Jetzt wurde Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. mehr 1 Min Neubrandenburg: Polizei nimmt mutmaßlichen Axt-Angreifer fest Der Verdächtige soll einen Mann mit einer Axt verletzt haben. Die Polizei geht davon aus, dass sich beide Männer kennen. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.02.2023 | 12:00 Uhr