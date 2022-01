Proteste gegen Corona-Maßnahmen: Erneut Tausende in MV auf der Straße Stand: 03.01.2022 19:43 Uhr In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns sind am Montagabend erneut mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Die meisten protestierten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Es gab aber auch Gegendemonstrationen.

Allein in Rostock waren fünf Demonstrationen angemeldet - sowohl von Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen als auch von deren Befürwortern. Nach Polizeiangaben versammelten sich erneut mehrere tausend Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen und zogen durch die Stadt. Für die angemeldete Demonstration galt eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, die aber größtenteils nicht eingehalten wird. Im Gegensatz zur Demonstration am vergangenen Montag sperrten die Polizeikräfte alle Nebenstraßen der vorgesehenen Route konsequent ab - um zu verhindern, dass sich verschiedene Demonstrationszüge bilden.

Demo-Teilnehmer blockieren Kreuzung

Teilnehmer der Maßnahmengegner-Demo versuchten sich anfangs zum Neuen Markt zu einer Gegendemonstration mit rund 80 Teilnehmern zu bewegen, was die Polizei aber mit einer Kette aus Fahrzeugen verhinderte. In Höhe Vögenteich trafen Teilnehmer des Protestzuges und Gegendemonstration dann aber doch noch aufeinander, es blieb aber bei verbalen Auseinandersetzungen. In dem Demonstrationszug wurden auch Plakate mit Parolen des "Compact"-Magazins wie etwa "Impfdiktatur" hochgehalten. Der Verfassungsschutz stuft das Magazin als rechtsextremistisch ein. Auch kleine Kinder riefen Parolen durch ein Megafon, wie ein NDR Reporter berichtete. Nach dem Ende der Veranstaltung weigerten sich zunächst Tausende Demonstranten, nach Hause zu gehen und blockierten noch eine Weile die Steintor-Kreuzung.

Schwerin: Rund 2.000 demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

In Schwerin zogen bei strömendem Regen und Temperaturen von 5 Grad laut Polizei etwa 2.000 Demonstranten durch die Innenstadt, die Veranstalter sprachen von 2.500. Die Teilnehmer protestierten gegen die andauernden Einschränkungen im Alltag und die Pläne der Bundesregierung, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Auf Höhe der Staatskanzlei skandierten einige Teilnehmer "Schwesig muss weg". Die Beteiligung blieb hinter den Teilnehmerzahlen der beiden Vorwochen zurück. Am vergangenen Montag hatte die Polizei in Schwerin etwa 2.700 Teilnehmer gezählt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Auch in Wismar gab es eine Demonstration gegen die Corona-Politik.

Neubrandenburg: Demonstration für Impfpflicht

In Neubrandenburg kamen bei Hagel- und Regenschauern nach Schätzung eines NDR Reporters rund 1.000 Kritiker der Corona-Maßnahmen zusammen, In der Vorwoche waren es 2.500. Zugleich demonstrierten rund 60 Menschen für die Corona-Maßnahmen der Landesregierung und für eine allgemeine Impfpflicht. In Redebeiträgen prangerten die Teilnehmer unter anderem die Unterwanderung der Anti-Corona-Demos durch rechte Gruppierungen an. Auch in anderen Orten an der Mecklenburgischen Seenplatte versammelten sich Gegner der Corona-Politik: In Waren rund 500, in Röbel laut Polizei 300 und in Neustrelitz etwa 200. Auch in Malchow wurde gegen die Corona-Maßmnahmen demonstriert.

400 Teilnehmer in Stralsund - darunter AfD-Landeschef Holm

In Stralsund zogen laut Polizei 400 Demonstranten - unter ihnen auch AfD-Landeschef Leif-Erik Holm - durch die Stadt. Laut NDR Reportern vor Ort blieb es friedlich. Die Teilnehmer forderten eine Entschuldigung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), weil sie sich öffentlich diskriminiert fühlten. Schwesig hatte in einem Brief an Parteimitglieder radikalen Corona-Leugnern vorgeworfen, sich "faschistischer" Methoden zu bedienen. Die Demonstranten forderten zudem einen runden Tisch mit Politikern, Kirche und der Presse.

In Greifswald stand den Kritikern der Corona-Maßnahmen eine große Gruppe von Gegendemonstranten gegenüber. Auf dem Greifswalder Marktplatz kamen Hunderte Menschen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen zusammen. Andere waren dem Aufruf eines Bündnisses gefolgt, das unter dem Motto "Impfen – Verantwortung und Solidarität!" zeigen wollte, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Corona-Schutzmaßnahmen für nötig hält.

Güstrow: 200 bei unangemeldetem "Spaziergang"

In Güstrow (Landkreis Rostock) versammelten sich rund 200 Menschen vor dem Rathaus zu einer unangemeldeten Demonstration. Die Polizei forderte die Teilnehmer zur Einhaltung der Abstandsregeln und Tragen einer Maske auf, was aber größtenteils verweigert wurde.

Vor Weihnachten protestierten 17.000 in MV

Daneben waren in weiteren Städten des Landes für Montag Demonstrationen angekündigt beziehungsweise wurden von der Polizei erwartet. Die Teilnehmerzahl der Demonstrationen war in Mecklenburg-Vorpommern zum Ende des vergangenen Jahres hin gestiegen. Vor Weihnachten hatten sich in 20 Städten etwa 17.000 Menschen beteiligt - der bisherige Höchststand.

