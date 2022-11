Preise für Weihnachtsgänse steigen in MV Stand: 04.11.2022 14:20 Uhr Weihnachtsgänse sind knapp in diesem Jahr - und sie werden teurer. Auf Rügen reagiert das erste Restaurant auf den Preisanstieg und nimmt die Gans von der Karte.

3.000 Gänse und Enten leben noch auf dem Gelügelhof Kliewe auf Rügen. Doch der Martinstag und die Weihnachtszeit rücken näher. Nach der Schlachtung wird das Kilo Fleisch 18,90 Euro kosten. Landwirt Holger Kliewe hat die Preise in diesem Jahr um zwei Euro je Kilo erhöht. Die Gründe sind vielfältig. Durch den Krieg in der Ukraine seien die Produktionskosten immens gestiegen, erklärt der Landwirt.

Hohe Futterpreise

Zum einen gäbe es Kostensteigerungen im Bereich Energie. Zum anderen sei auch das Futter teurer geworden. Der Geflügelhof füttert überwiegend Weizen, dessen Einkaufspreis sich im Vergleich zum vorherigen Jahr fast verdoppelt hat. Außerdem seien auch die Mischfutterpreise im Vergleich zum letzten Jahr um 50 bis 60 Prozent gestiegen. Hinzu käme die Vogelgrippe in Frankreich, durch die weniger Küken und Gössel für die Landwirte im Angebot seien. Auch deshalb würde jedes einzelne Tier teurer, so Kliewe.

Im Restaurant Ente statt Gans

In vielen Restaurants gehört in diesen Tagen Gänsebraten fest auf die Karte. Doch wegen der hohen Preise entscheiden sich Gastronomen gegen die teure Gans und nehmen sie von der Speisekarte. Im Restaurant "Zum Michels" in Ralswiek hat der Küchenchef Robert Richter jetzt Ente statt Gans auf der Karte stehen. Die Preise seien zwar auch gestiegen, aber moderat. Für eine Gans müsste er jetzt pro Portion rund 55 Euro berechnen. Das könnten die Leute nicht mehr bezahlen, so Richter.

Hohe Nachfrage nach Geflügel

Landwirt Kliewe hat im Frühjahr vorsorglich bereits kleiner geplant. Momentan sei die Nachfrage aber groß. Seine Gänse und Enten vermarktet er nicht nur an Restaurants der Region, sondern auch direkt über den eigenen Hofladen. Wie er im nächsten Jahr für den Weihnachtsbraten kalkulieren wird, ist noch völlig offen.

