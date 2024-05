Getöteter Sechsjähriger aus Pragsdorf: Urteil erwartet Stand: 02.05.2024 05:57 Uhr Im Prozess um den Tod eines sechsjährigen Jungen aus Pragsdorf will das Landgericht Neubrandenburg heute das Urteil verkünden. Der 15-jährige Angeklagte hatte zuvor gestanden, den Jungen getötet zu haben.

Konkret wird ihm vorgeworfen, im September vergangenen Jahres den sechsjährigen Jungen in der Nähe eines Bolzplatzes in Pragsdorf geschlagen und dann mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Das habe der Angeklagte am letzten Prozesstag auch weitgehend so gestanden, so ein Gerichtssprecher. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Jugendstrafe von maximal zehn Jahren möglich

Nach NDR Informationen hat die Verteidigung wegen Totschlags eine Gefängnisstrafe von sieben Jahren gefordert. Die Staatsanwaltschaft will, dass der Angeklagte wegen Mordes acht Jahre ins Gefängnis kommt. Die Nebenklage plädierte auf zehn Jahre Haft wegen Mordes. Sie fordert außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung. Als Jugendlicher kann der Angeklagte zu einer Jugendstrafe von maximal zehn Jahren verurteilt werden. Zur geplanten Urteilsverkündung sind heute nur Journalisten, aber keine Zuschauer zugelassen.

Tat soll aus Spiel heraus geschehen sein

Die Eltern des Opfers gaben nach dem Prozesstag vor einer Woche an, dass der 15-Jährige vor Gericht den genauen Tathergang schilderte und auch gestand, dass es, anders als zuvor von ihm angegeben, keinen weiteren Beteiligten gab. Demnach sei die Tat aus einer Art Spiel heraus entstanden. Gemeinsam mit dem Sechsjährigen habe er Luftanhalten gespielt, wodurch sein Spielkamerad ohnmächtig geworden sei. Dann sei der Junge wieder zu sich gekommen, woraufhin der Angeklagte die Kontrolle verloren und den Jungen mehrfach gewürgt und auf ihn eingestochen habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.05.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte