Stand: 12.03.2024 07:13 Uhr Pragsdorf: Prozess um getöteten Sechsjährigen verlängert

Das Landgericht Neubrandenburg hat im Prozess um den getöteten Sechsjährigen in Pragsdorf (Mecklenburgische Seenplatte) drei zusätzliche Verhandlungstage angesetzt. Die Beweisaufnahme sei im Laufe der Verhandlung umfangreicher geworden, so ein Sprecher. Der voraussichtlich letzte Termin ist nun der 4. April. Ursprünglich sollte der Prozess bis Ende März gehen. Dem wegen Totschlags angeklagten 15-Jährigen wird vorgeworfen, das sechsjährige Opfer im vergangenen September erst geschlagen und dann erstochen zu haben. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Ihm droht eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren. Für den Prozesstag heute sind acht Zeugen geladen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.03.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte