Pragsdorf: 15-Jähriger wieder in Untersuchungshaft Stand: 01.03.2024 05:12 Uhr Im Fall des getöteten 6-jährigen Jungen aus Pragsdorf bei Neubrandenburg sitzt der mutmaßliche Täter wieder in Untersuchungshaft. Das hat das Oberlandesgericht in Rostock entschieden.

Nach dem gewaltsamen Tod des 6-Jährigen in der Nähe von Neubrandenburg sitzt der mutmaßliche 15 Jahre alte Täter wieder in Untersuchungshaft. Das hat eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Rostock am Abend mitgeteilt. Damit wurde einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gegen die Aufhebung des Haftbefehls stattgegeben. Der zur Tatzeit 14 Jahre alte Junge muss sich wegen Totschlags verantworten.

Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Er war am zweiten Prozesstag aus der Haft entlassen worden. Doch die Untersuchungshaft sei vor dem Hintergrund der zu erwartenden Strafe nicht unverhältnismäßig, entschied das Gericht jetzt. Da der Angeklagte ein Jugendlicher ist, findet der Prozess weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte