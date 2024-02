Stand: 16.02.2024 13:47 Uhr Pomellen: Verfolgungsjagd bis nach Polen - Verdächtiger flüchtig

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag auf der A11 bei Pomellen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den Mann kontrollieren, der in einem mutmaßlich gestohlenen Auto unterwegs war. Doch der raste in Richtung Polen davon. Durch riskante Überholmanöver habe er dabei mehrere andere Autofahrerinnen und -fahrer gefährdet. Auf Höhe des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen überfuhr er dann einen Nagelgurt, kam rund zwei Kilometer danach in Polen zum Stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Der Polizist, der den Nagelgurt betätigt hatte, verletzte sich dabei an der Hand. Gegen den Flüchtigen wird unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.02.2024 | 13:47 Uhr