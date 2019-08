Stand: 21.08.2019 07:14 Uhr

Polizei sucht vermisste 14-Jährige aus Güstrow

Die Polizei sucht ein vermisstes Mädchen aus Güstrow: Die 14-jährige Lilli Krüger wurde zuletzt am Dienstag gegen 17:00 Uhr in der Neuen Straße in Güstrow gesehen. "Eine Notlage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", so die Polizei.

Lilli ist etwa 1,68 Meter groß und hat schulterlange blonde Haare. Das schlanke Mädchen trägt vermutlich eine schwarz-weiße Adidas-Wendejacke mit Kapuze und Emblem auf dem Rücken sowie eine schwarze Jeans und beigefarbene Schuhe der Marke Nike. Die Polizei bittet darum, Hinweise dem Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer (03843) 26 60 mitzuteilen.

19-Jähriger aus Kneese braucht ärztliche Hilfe

Im Landkreis Nordwestmecklenburg wird der 19-jährige Leon Röckendorf gesucht. Am Montagabend wurde er zuletzt in der Dorfstraße in seinem Wohnort Kneese in der Nähe von Gadebusch gesehen. Er braucht dringend ärztliche Hilfe. Leon ist etwa 1,60 Meter groß und trägt eine Brille. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt, er ist aber vermutlich mit einem einfachen Tretroller unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Gadebusch unter (03886) 72 20 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

