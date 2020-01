Stand: 14.01.2020 06:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Polizei kontrolliert Autofahrer auf Ablenkung

Im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" hat die Polizei am Dienstagmorgen landesweite Verkehrskontrollen begonnen. 115 Beamte sind an den Kontrollstellen in ganz Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Sie wollen die Autofahrer zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" sensibilisieren.

Veranstaltungen in Koserow und Stralsund

Nicht nur das Smartphone könne Fahrer ablenken, sondern auch Essen und Trinken, Mitfahrer oder Dinge am Straßenrand, so die Polizei. Das Thema soll den ganzen Januar verfolgt werden, da Unaufmerksamkeiten immer wieder zu schweren Unfällen führten. Zudem plant die Polizei eine Veranstaltung zur Vorbeugung gegen Ablenkungen in Koserow auf der Insel Usedom sowie ein Informationsangebot am Strelapark in Stralsund.

Zuletzt mehr Unfälle und mehr Unfalltote

Die Polizei untermauert die Bedeutung derartiger Kontrollen mit der aktuellen Unfallstatistik: Nach derzeitigem Stand sei die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr um knapp ein Prozent gestiegen. Die Zahl der Getöteten nahm demnach um mehr als drei Prozent zu, die Zahl der Schwerverletzten um knapp zwei Prozent. Die endgültige Statistik des Innenministeriums liegt erst im Frühjahr vor. Sie erfasst dann auch Unfallopfer, die später an ihren Verletzungen aus dem Vorjahr sterben.

