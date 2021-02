Polen lockert Corona-Beschränkungen Stand: 12.02.2021 13:31 Uhr Polen hat seine Corona-Beschränkungen gelockert. Hotels und Kinos dürfen wieder öffnen. Ein Kurztrip von Deutschland ins Nachbarland ist aber mit Hürden verbunden.

Polens Regierung hat die Corona-Beschränkungen gelockert. Unter anderem dürfen Hotels und Kinos wieder öffnen. Die polnische Regierung folge damit den Forderungen aus der Bevölkerung und vieler Unternehmen, sagte ein Sprecher der polnischen Botschaft in Deutschland. Die wirtschaftliche Situation vieler kleiner Unternehmen sei sehr angespannt und die staatlichen Corona-Hilfen haben bei weitem nicht die Höhe wie in Deutschland. Neben Hotels und Kinos können auch wieder Schwimmbäder und Skilifte öffnen, Restaurants und Fitnessstudios jedoch nicht.

Nach Kurzbesuch in Quarantäne

Für ganz Polen gilt zurzeit ein Inzidenzwert von rund 100. In Westpommern liegt er bei 110 Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner. Der benachbarte Kreis Vorpommern-Greifswald meldete einen Wert von über 196. Auch wenn die Einreise nach Polen für Deutsche möglich ist, sind bei der Rückkehr einige Hürden zu nehmen. Wer aus Polen nach Mecklenburg-Vorpommern einreist, muss laut gültiger Corona-Landesverordnung sofort in Quarantäne. Ausnahmen gibt es beispielsweise nur für Berufspendler, Schüler und Studenten, aber nicht für Kurzurlauber oder Einkaufstouristen. Die Polizei kontrolliert seit kurzem wieder intensiver in der Grenzregion. Dafür hat die Polizeiinspektion Anklam sogar Verstärkung bekommen, sagte eine Sprecherin.

