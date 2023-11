Aurora Borealis: Wieder spektakuläres Himmelsleuchten über MV Stand: 06.11.2023 12:00 Uhr Leuchtende Polarlichter: In der Nacht zum Montag hat sich der Himmel über Teilen von Mecklenburg-Vorpommern erneut bunt gefärbt.

In bunten Farben haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Polarlichter den Himmel über Teilen von Mecklenburg-Vorpommern zum Leuchten gebracht. Vor allem im Westen des Landes gab es Sichtungen von Aurora Borealis. Ausgelöst wurde das seltene Naturschauspiel von einem Sonnensturm.

Häufig in den Polarnächten

Hierbei sind energiereiche Partikel der Sonne ins Weltall geschleudert worden und dort auf das Erdmagnetfeld getroffen. Häufig sind die Aurora Borealis, oder auch Nordlichter genannt, in den skandinavischen Ländern in der Zeit der Polarnächte von Mitte November bis Mitte Januar zu beobachten. Vor allem an den Polen werden die Teilchen dann vom Magnetfeld der Erde abgelenkt und bringen die Atmosphäre zum Leuchten.

Starke Sonnenaktivität und beste Jahreszeit

In der vergangenen Zeit hatte es mehrfach Polarlichter über Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Das vermehrte Auftreten ist laut dem Institut für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nicht ganz ungewöhnlich. Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gebe es Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität. Aktuell nähere man sich einem Maximum, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.11.2023 | 19:30 Uhr