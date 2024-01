Stand: 03.01.2024 10:45 Uhr Plauer See: Spaziergänger findet menschliche Überreste

Ein Spaziergänger hat am Neujahrstag in Ufernähe des Plauer Sees bei Twietfort Knochen entdeckt. Nachdem er die Polizei alarmierte, hat diese weitere Knochenteile und Bekleidung in dem morastigen Gebiet gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes handeln. Der Fund soll nun der Rechtsmedizin übergeben werden, um die DNA des Toten festzustellen. Im Zuge der Ermittlungen wird auch geprüft, ob die Überreste mit einem Vermisstenfall aus der Region in Verbindung stehen. Vor etwa einem Jahr wurde in Plau ein 57-jähriger Mann als vermisst gemeldet, von dem immer noch jede Spur fehlt.

