Planungen für neue Schwimmhalle in Neubrandenburg verschoben Stand: 15.12.2023 07:36 Uhr Der Bau einer neuen Schwimmhalle in Neubrandenburg steht auf wackeligen Füßen. Weil die Finanzierung noch nicht steht, Förderung fehlt und der Haushalt ungewiss ist, soll die Planung erst später beginnen.

Die Planungen für den Neubau einer Schwimmhalle in Neubrandenburg werden nicht vor 2025 beginnen. Diese Verzögerung hat die Stadtvertretung auf ihrer letzten Sitzung des Jahres am Donnerstag beschlossen. Laut Stadtverwaltung sollten die Planungen schon 2024 beginnen. Das lehnte die Stadtvertretung ab.

Bislang 32 Millionen Euro veranschlagt

Im Vorjahr hatte die Linke Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) im Wahlkampf noch dafür kritisiert, dass die Planungen zu langsam voran gingen. Nun befürchten fast alle Ratsfrauen und -herren, dass die Stadt in den nächsten Jahren wieder einen großen Schuldenberg aufbauen könnte. Investitionen in Millionenhöhe für den Schulneubau stehen in Neubrandenburg an. Zudem gebe es keine passenden Förderprogramme für Schwimmhallen. Mehr als 32 Millionen Euro soll die neue Halle kosten - durch die Verschiebung wird sie wahrscheinlich noch teurer.

Weitere Informationen 2 Min Neubrandenburg: Rückumzug ins Rathaus ist beendet Jetzt ist die Verwaltung wieder komplett am alten Standort. Rund 23 Millionen Euro hat die energetische Sanierung gekostet. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.12.2023 | 19:00 Uhr