Pläne in MV: Profi-Sport im Februar wieder mit Zuschauern Stand: 27.01.2022 05:50 Uhr Die rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern plant weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Von nächster Woche an sollen im Profi-Sport wieder Zuschauer erlaubt sein.

Damit würde der Nordosten dem Vorbild Bayerns folgen. Dort sind in der Fußball-Bundesliga wieder bis zu 10.000 Zuschauer möglich. Was Regierungschef Markus Söder (CSU) angeschoben hat, will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für Mecklenburg-Vorpommern nachholen - mit entsprechenden Schutz- und Hygienevorschriften.

Mehrere Tausend Zuschauer bei Hansa gegen Werder?

Nach NDR Informationen will das Kabinett die Lockerungen am kommenden Dienstag (1. Februar) beschließen, erste Gespräche laufen bereits. Für das Heimspiel des Zweitligsten Hansa Rostock gegen Werder Bremen am 11. Februar wären wieder mehrere Tausend Zuschauer möglich.

Seawolves und SSC-Volleyballerinnen würden auch profitieren

Auch die Zweitliga-Basketballer der Rostocker Seawolves sowie die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin könnten dann wieder vorPublikum auflaufen.

IHK kritisiert 2G im Einzelhandel

Derweil gerät die 2G-Regel im Einzelhandel unter Druck. Die Industrie- und Handelskammer Schwerin forderte die Landesregierung aufgefordert, die Beschränkung fallen zu lassen. In immer mehr Ländern würden Gerichte 2G im Einzelhandel kippen, das verzerre den Wettbewerb zu Lasten Mecklenburg-Vorpommerns.

