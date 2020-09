Stand: 02.06.2020 10:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Peenebrücke: Manuelle Ampelsteuerung bis Sonntag

Noch immer gibt es lange Wartezeiten und Verkehrseinschränkungen an der Peenebrücke in Anklam, dort wird derzeit gebaut. Wegen der Staus hat das Straßenverkehrsamt Neustrelitz nun reagiert. Noch bis zum Sonntag setzt die Behörde zwei Mitarbeiter der Verkehrssicherung ein, die tagsüber per Hand die Baustellenampel steuern.

Viel Verkehr durch Urlauber am Wochenende

Für den Fall, dass auf der einen Peeneseite wenige Autos warten und auf der anderen jedoch deutlich mehr, lassen die Mitarbeiter dort die Ampel länger auf Grün, sodass der Verkehr besser fließen kann. Die Grünphasen werden seit einigen Tagen bereits länger geschaltet, sagte Jens Krage, der Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz. Statt der zwei Minuten noch Anfang September sind es jetzt gut drei Minuten. Auch das bringe Entlastung, so Krage. Dennoch müssen Autofahrer Wartezeiten von 15 bis 25 Minuten einplanen - an Wochenenden noch mehr, da wegen der An- und Abreise von Urlaubern deutlich mehr Autos unterwegs sind.

Sanierungsarbeiten sind Grund für Einschränkungen

An der Peenebrücke in Anklam werden die Geländer und die Fahrbahn erneuert, Bauteile gereinigt und gegen Rost geschützt. Auch die Reparatur der Lärmschutzwand sowie Arbeiten an der Uferstrasse nördlich der Peene sind Bestandteil der Brückensanierung. Die Kosten betragen rund 830.000 Euro. Den Planungen zufolge sollen die Arbeiten Ende Januar des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

