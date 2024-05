Passee: Dokumentation über Dorf feiert Premiere im Capitol Schwerin Stand: 02.05.2024 18:04 Uhr Am Donnerstagabend feiert die Dokumentation "Passee - Eine ostdeutsche Dorfgeschichte" ihre Premiere im Capitol Kino Schwerin. Die Besonderheit: Die Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfs aus dem Film sind selbst vor Ort.

Etwa 60 der 200 Menschen aus der Gemeinde Passee bei Neukloster sind am Donnerstagabend nach Schwerin gekommen, um sich im Filmpalast Capitol die Dokumentation über ihr Dorf anzusehen. In dem Film aus der Reihe NDR Spezial zeigen die Regisseurinnen Carolin Kock und Jette Studier den Alltag in Passee. Es geht um die Herausforderungen in einem Dorf, in dem Altlasten aus DDR-Zeiten auf Zukunftsträume treffen.

Dokumentation auch in der NDR Mediathek zu sehen

Wie viel können eine Gemeinde und ihr Bürgermeister aushalten? Was haben die Rückschläge aus vergangenen Jahren mit den Menschen und ihrem Glauben an die Demokratie gemacht? Lohnt es sich, für die Zukunft von Passee zu kämpfen? Die Dokumentation ist und wird aufgrund der hohen Nachfrage noch mal morgen um 14 Uhr im Capitol gezeigt.

